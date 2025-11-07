Caso Giulia Cecchettin, il padre: "Chiusa la vicenda giudiziaria, guardo al futuro"

La sentenza ha escluso le aggravanti di crudeltà e di atti persecutori (stalking). Inoltre, è stato stabilito un risarcimento provvisionale per la famiglia della vittima pari a circa 500mila euro per il padre e 100mila euro ciascuno per la sorella Elena e il fratello Davide. Successivamente, il 6 novembre 2025 la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia ha ufficialmente rinunciato all'impugnazione della sentenza, dopo che lo stesso Turetta aveva rinunciato all’appello, rendendo la condanna definitiva.