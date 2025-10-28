Omicidio Cecchettin, la Procura conferma il processo d'appello per Filippo Turetta per chiedere le aggravanti

I giudici lo scorso 3 dicembre avevano condannato Turetta al massimo della pena per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto affettivo con la vittima, nonché per sequestro di persona e occultamento di cadavere. In ogni caso la pena non aumenterà: l'ergastolo è la pena massima prevista dall'ordinamento. L'eventuale riconoscimento delle aggravanti avrebbe un valore simbolico, la cui importanza è stata sottolineata dai legali della famiglia Cecchettin, costituitisi parte civile. Il procuratore generale Federico Prato e il sostituto Pasquale Mazzei si ritroveranno il 14 novembre nell'aula bunker a Mestre, davanti alla Corte d'assise d'appello.