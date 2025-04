Giulia Cecchettin, i giudici:"Le 75 coltellate alla vittima non sono segno di crudeltà"

Non accettava che fosse autonoma nelle scelte della sua vita, anche le più banali. Per questo l'ha uccisa, per motivi vili e spregevoli, in maniera efferata. Sono le motivazioni della sentenza della corte di Assise di Venezia che nel dicembre scorso ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ora rese note.