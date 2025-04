Giulia Cecchettin, la sorella Elena: "La sentenza segna un terribile precedente"

Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, ha mostrato il suo disappunto in merito alla decisione della Corte d'Assise di Venezia che, nelle motivazioni della condanna all'ergastolo per Filippo Turetta, ha escluso l'aggravante della crudeltà. "Una sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente", afferma su Instagram. Il 23enne uccise l'ex fidanzata con 75 coltellate ma per i giudici sarebbe stato una "conseguenza della inesperienza e dell'inabilità" del condannato.