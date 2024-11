Omicidio Giulia Cecchettin, il pm chiede l'ergastolo per Filippo Turetta

Petroni ha poi evidenziato come nei giorni antecedenti al delitto, ovvero tra il 7 e l'11 novembre 2023, il 22enne abbia stilato la lista degli acquisti da fare per il delitto, contestando l'ipotesi di un rapimento di Giulia. Ha puntualizzato il costante aggiornamento della lista, compreso il giorno dell'omicidio, quando si preoccupava, per i giorni seguenti, di far sparire tracce informatiche, modalità di individuazione della sua posizione durante la fuga, nonché il fatto di essere riuscito a nascondere il corpo di Giulia, alle tre di notte, in un anfratto della roccia difficilmente raggiungibile, e che rientrava tra i vari luoghi occulti cercati in internet.