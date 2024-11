Giulia Cecchettin, il fratello di Turetta: "Non mi interessa quello che è successo, pagherà ma come famiglia gli stiamo vicino"

A proposito del suo futuro, Andrea Turetta ha affermato: "Non voglio farmi condizionare da questa cosa che è successa e non credo di essere obbligato a farmi condizionare. Sono tranquillissimo e tutto qui, diciamo che non ci creerà differenze. Filippo ha fatto una cosa e pagherà per questo, noi comunque gli staremo accanto come famiglia, perché in ogni caso abbiamo lo stesso sangue, i miei genitori sono i suoi genitori, gli vogliono bene. Sappiamo dovrà pagare per questo, tutto qui".



Nel corso dell'intervista Andrea Turetta non nomina mai Giulia Cecchettin e non usa il termine omicidio.