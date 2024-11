Gino Cecchettin: "Il mio dolore per Giulia, morta senza affetti vicino"

Gino Cecchettin ha parlato anche di Turetta, il killer di sua figlia. "Filippo ha avuto un'escalation nel suo modo di comportarsi. È passato da fidanzato affettuoso a stalker a omicida. In questo suo percorso non ha avuto modo di capire che stava facendo male a se stesso per primo. Il processo di cambiamento è partito da lui, Giulia non lo sapeva fino all'ultimo giorno. Nelle nostre conversazioni io parlavo con Giulia e premevo perché lei chiudesse anche il rapporto di amicizia. Perché so come i maschi si comportano se hanno la possibilità di vedere la porta aperta, di continuare la relazione. Lei mi diceva Papà Filippo non farebbe male a nessuno".