"W Turetta" nei bagni di un liceo a Barletta, proteste degli studenti

Indignati i consiglieri comunali Carmine Doronzo e Michela Diviccaro di Coalizione civica che esprimono "profonda indignazione e condanna per atti vandalici, corredati da simboli nazisti, che rappresentano una chiara manifestazione di ideologie violente e inaccettabili". "Ci aspettiamo che le Istituzioni competenti intervengano con celerità per identificare i responsabili e adottare misure adeguate affinché tali atti non si ripetano e soprattutto che non possano trasformarsi in azioni concrete", aggiungono in una nota in cui annunciano di "condividere mobilitazioni e iniziative di qualsiasi forma utili a denunciare e fermare questa deriva inaccettabile".