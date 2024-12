"Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin", arrestato 43enne nel Sassarese

Un 43enne è stato arrestato dai carabinieri di Porto Torres (Sassari) per avere minacciato l'ex compagna, che lo aveva lasciato da pochi giorni. L'uomo si è presentato due notti fa sotto casa della donna, inveendo e minacciandola, e urlandole contro: "Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin". L'indomani mattina era ancora davanti alla casa della ex, con cui aveva convissuto per otto anni. Lei ha chiamato i carabinieri e per il 43enne è scattato l'arresto.