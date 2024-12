Maltrattamenti alla ex, il filosofo Leonardo Caffo condannato a 4 anni dal Tribunale di Milano

Oggi, ha spiegato Elena Tomayer, l'avvocato della ex compagna, da un lato è stato "messo un punto fermo fondamentale per Carola e per chi le sta intorno" e dall'altro è stato dimostrato che "la giustizia c'è e funziona. I tempi non dipendono dalla magistratura, ma da elementi esterni. La sentenza ci dice che le donne devono denunciare". Per Carola, provata per l'incubo vissuto, è stata data conferma a una "verità che per quasi due anni ho cercato di far emergere, affrontando innumerevoli difficoltà, sia sul piano personale e legale che mediatico"."Queste difficoltà non sono un caso isolato - ha continuato - chiunque" si trova in "una situazione simile si scontra con un sistema che troppo spesso manca di strumenti adeguati per supportare le vittime". Le quali "continuano a pagare il prezzo di una profonda carenza nell'educazione sentimentale e di una cultura ancora permeata di pregiudizi. È fondamentale che questa vicenda serva da spunto per riflettere su quanto ci sia ancora da fare".