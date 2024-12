Segrega la compagna, la violenta e minaccia: "Ha fatto bene Turetta..."

A seguito di questo episodio, la vittima si è rivolta ad un numero di emergenza. È stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’uomo è stato denunciato per aver violato il divieto in vigore e trattenuto in attesa di una decisione immediata dell’Autorità Giudiziaria. Su richiesta di aggravamento presentata dal Sostituto Procuratore, il Gip ha disposto la misura restrittiva degli arresti domiciliari