Napoli, perseguita e minaccia la sua ex: arrestato dalla polizia

Si è presentato dinanzi all'abitazione della sua ex compagna armato di un coltello. La donna ha chiamato la polizia e così per 25enne del Benin è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale nonché la denuncia per porto di oggetti atti a offendere. Il fatto è accaduto nel centro storico di Napoli. L'uomo già in passato aveva perseguitato e minacciato la ex perché non aveva accettato la fine della loro storia. Alla vista degli agenti il 25enne si è dato alla fuga ma è stato bloccato dai poliziotti.