Ergastolo a Turetta, Elena Cecchettin: "La sentenza non corrisponde sempre ai fatti"

"Una sentenza giudiziaria non corrisponde sempre alla realtà dei fatti". Lo ha dichiarato Elena Cecchettin, criticando la decisione della Corte di non riconoscere l'aggravante dello stalking a Filippo Turetta nel caso dell'uccisione di Giulia Cecchettin. "Si chiama verità giudiziaria, ed è quello che viene riportato dal verdetto. E basta. È una mancanza di rispetto anche alla famiglia, l'ennesima conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne", ha aggiunto la sorella della vittima. "Sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e il menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio".