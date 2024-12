Processo Turetta, lo zio di Giulia Cecchettin: "Non serve essere Escobar per uccidere una persona"

A poche ore dalla lettura della sentenza di primo grado, Andrea Cecchettin esprime il desiderio che venga fatta giustizia "per la famiglia ma soprattutto per Giulia" che non c'è più. Poi commenta le parole dell'avvocato della difesa di Turetta che in Aula aveva definito l'ergastolo "inumano e degradante". "Mi ha pesato sentirle dire quando in realtà l'ergastolo in Italia equivale a una pena di 30 anni e in carcere non mancano i momenti di svago", dice.