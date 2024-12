Femminicidi, il ministro Valditara riceve Gino Cecchettin: parte collaborazione con la Fondazione Giulia

"Riteniamo che sia importante, fondamentale, affermare la cultura del rispetto che è alla base di qualsiasi lotta contro ogni violenza, in particolare contro la violenza sulle donne, e affermare anche, e qui le famiglie devono darci una mano, occorre un grande cambiamento culturale, il valore del no perché i giovani abituati a non sopportare il no, a non capire che ci sono dei limiti, rischiano di essere dei giovani che poi non sanno rispettare l'altro", ha concluso il ministro.