Ergastolo per Turetta, la nonna di Giulia Cecchettin: "Lei non pensava che potesse arrivare a tanto"

La nonna di Giulia, inoltre, ha parlato delle frasi che la ragazza aveva riportato sul suo diario, descrivendo alcuni atteggiamenti morbosi e minacciosi da parte di Turetta nei suoi confronti: "Giulia si era accorta che qualcosa non andava - ha detto -, infatti lo aveva già lasciato due volte. Questa cosa la faceva star male, si sentiva soffocare e me lo aveva detto. Penso però che lei non abbia mai pensato che lui potesse farle del male. Probabilmente pensava che quelle di Filippo fossero solo minacce, ma che in realtà non potesse arrivare a tanto. Altrimenti non sarebbe andata con lui quel giorno".