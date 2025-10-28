Femminicidio nel Veronese, si libera del braccialetto elettronico e uccide la compagna: fermato | Pm: "Numero smisurato di coltellate"

Reis Pedroso Douglas era già noto alle forze dell'ordine. La procura di Verona ha reso noto che l'uomo aveva precedenti per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza e faceva uso smodato di alcol e stupefacenti. Era già sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna, commessi almeno da agosto 2024 ad aprile 2025, e accusato anche di violenze sessuali nei confronti della sorella di Jessica de Lima, risalenti a dicembre 2024. Il 21 aprile 2025 era stato arrestato in flagranza di reato per una nuova aggressione contro la donna: l'aveva gettata a terra, trascinata per i capelli sull'asfalto e colpita al volto con pugni e con una chiave. Il giudice aveva convalidato l'arresto e disposto una misura cautelare, mentre il questore di Verona aveva successivamente emesso un provvedimento di ammonimento. Il 17 settembre 2025, la procura aveva presentato una richiesta di rinvio a giudizio per i reati di violenza e maltrattamenti.