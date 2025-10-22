Violenza domestica, ecco perché la paura di rimanere senza casa frena sempre più le denunce delle donne

RESTARE SENZA CASA FA PAURA - È nel 1948 che, con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, si riconosce per la prima volta il diritto alla casa come elemento fondamentale della dignità umana. Spiega Sofia Leda Salati, direttrice del Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini: “Il fatto che quasi 7 donne su 10 non riescano a lasciare il proprio abuser, quando si tratta del marito o del convivente, ci ricorda una verità scomoda: la violenza domestica è anche una questione abitativa". La povertà abitativa e la violenza economica sono fenomeni profondamente connessi: in molti casi è proprio la mancanza di risorse economiche a rendere difficile trovare e mantenere una casa sicura, esponendo molte donne al rischio di dipendenza e ricatto. Allo stesso tempo, la violenza economica, attraverso il controllo del reddito, la privazione dei mezzi di sostentamento o l’impossibilità di gestire le proprie risorse, ostacola ogni possibilità di autonomia abitativa. Questa fragilità materiale costringe perciò le vittime a non troncare relazioni pericolose, mettendo a rischio la propria incolumità e quella dei figli. La povertà abitativa finisce quindi per diventare al tempo stesso causa e conseguenza della violenza: causa, perché la mancanza di una casa o di un reddito stabile favorisce la reiterazione degli abusi; conseguenza, perché la perdita di indipendenza economica impedisce di allontanarsi. In questo intreccio, la violenza si radica e si amplifica, compromettendo libertà, sicurezza e dignità personale. Per questo, spiega ancora Salati, "garantire il diritto a una casa significa garantire il diritto alla libertà. È quindi fondamentale intervenire non solo sull’accoglienza, ma anche sulla ricostruzione dell’autonomia, attraverso percorsi di protezione, inclusione e indipendenza economica. Non a caso ogni percorso di uscita dalla violenza è un lavoro di rete. Una casa sicura, un sostegno economico, un impiego su cui poter contare: è in questo intreccio che la libertà torna a essere possibile”.