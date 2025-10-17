Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Poco prima di essere uccisa

Pamela Genini, l'ultimo messaggio su Soncin all'amico: "E' matto, che faccio?"

17 Ott 2025 - 16:06
© Instagram

© Instagram

"Teso', che faccio?". E' l'ultimo disperato messaggio chat inviato alle 21:52, poco prima di essere uccisa, da Pamela Genini all'ex fidanzato e amico che era al telefono con lei, quando Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa, usando una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto. "Ho paura - ha scritto la 29enne alle 21:45 -. Ti rendi conto cosa ha fatto? Questo è matto completamente non so che fare". E sei minuti dopo: "Teso', che faccio?". E l'amico ha subito risposto: "Stanno arrivando, la polizia. Li ho chiamati. E sto arrivando pure io. Apri sotto che sono giù con la polizia".  

pamela genini
femminicidio
milano