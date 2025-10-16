Femminicidio Pamela Genini, la migliore amica: "Mi mandava le foto dei lividi"

"Io e mio marito le abbiamo detto di denunciare ma dopo un paio di giorni il fidanzato è tornato da lei in lacrime promettendo di cambiare", sottolinea Nicole che aggiunge come l'amica nei mesi successivi avesse provato diverse volte a troncare la relazione: "Non sapeva più cosa fare, a maggio lui è andato a casa sua ubriaco ed erano intervenuti i Carabinieri". All'inviata del programma di Canale 5 la donna racconta lo stato di fragilità in cui versava Pamela a causa degli atteggiamenti di Soncin che alternava promesse di costruire una famiglia insieme a minacce diffuse. "L'aveva portata a vedere l'anello dicendole che voleva sposarla, le prometteva di curarsi dallo psicologo e di acquistare una casa a Cervia poi però minacciava la madre, la sorella incinta e il cagnolino".