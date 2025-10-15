Femminicidio Pamela Genini, un'amica: "Lui è stato bravo a farle credere che non era in pericolo"

In passato c'erano state già violenze e stalking. La giovane aveva subito anche un'aggressione fisica mentre era in vacanza con lui sull'Isola d'Elba nel 2024. "Era una fase iniziale del rapporto - racconta Elisa - dove effettivamente lui probabilmente non concepiva la vita da modella che faceva lei. E quindi non so cosa fosse successo, ma lei mi chiama e mi fa: 'Dammi il numero di un albergo a Piombino perché Gianluca se n'è andato' e io ho detto 'ma come se n'è andato?' e lei: 'Sì, abbiamo litigato e mi ha lasciata qua'". Pamela Genini avrebbe anche pensato, in passato, di denunciarlo. "Lei era indecisa se farlo o no - dice l'amica -, poi non so se l'abbia fatto perché non me l'ha più detto, però si parla di prima dell'estate, sarà stato febbraio, marzo".