Femminicidio Pamela Genini, un'amica: "Lui è stato bravo a farle credere che non era in pericolo"

Il ricordo dell'amica a "Dentro la notizia"
© Da video
"Lui probabilmente è stato molto bravo a farle credere che non era in pericolo". A "Dentro la notizia" parla Elisa, una delle migliori amiche di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano con 24 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin, che non accettava che lei volesse lasciarlo.
"La reputo la mia migliore amica - dice Elisa - sarà sempre con me". Le due amiche si erano viste il giorno prima dell'agguato. "Mi è sembrata molto tranquilla, era felice della sua vita, sta per diventare, stava per diventare zia", racconta la ragazza ricordando l'ultimo pranzo passato insieme. Ma dietro quella serenità si nascondeva una realtà diversa: "Negli ultimi tempi il rapporto sembrava essersi stabilizzato con questa persona e forse è lì che è stato il suo errore - dice Elisa -, il dar fiducia ancora una volta a una persona che effettivamente non voleva il suo bene".
In passato c'erano state già violenze e stalking. La giovane aveva subito anche un'aggressione fisica mentre era in vacanza con lui sull'Isola d'Elba nel 2024. "Era una fase iniziale del rapporto - racconta Elisa - dove effettivamente lui probabilmente non concepiva la vita da modella che faceva lei. E quindi non so cosa fosse successo, ma lei mi chiama e mi fa: 'Dammi il numero di un albergo a Piombino perché Gianluca se n'è andato' e io ho detto 'ma come se n'è andato?' e lei: 'Sì, abbiamo litigato e mi ha lasciata qua'". Pamela Genini avrebbe anche pensato, in passato, di denunciarlo. "Lei era indecisa se farlo o no - dice l'amica -, poi non so se l'abbia fatto perché non me l'ha più detto, però si parla di prima dell'estate, sarà stato febbraio, marzo".