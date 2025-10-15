Chi è Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell'omicidio di Pamela Genini: tra truffe passate e atteggiamenti persecutori

Un'accusa gravissima, un contesto relazionale deteriorato, e ora un'indagine per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Gianluca Soncin, 52 anni, è stato fermato per aver ucciso con numerose coltellate la compagna Pamela Genini, 29 anni, nel loro appartamento di via Iglesias a Milano. Secondo la Procura, l'uomo avrebbe agito portandosi il coltello da casa, elemento che sostiene la tesi della premeditazione. Ma chi è davvero Soncin? Dietro la figura dell'uomo accusato di femminicidio si delinea un passato già segnato da un arresto per truffa internazionale e da atteggiamenti ritenuti persecutori verso la giovane donna. La ricostruzione del suo profilo, alla luce delle indagini in corso, apre nuovi interrogativi su segnali e allarmi forse sottovalutati.