Milano, lite in casa: uomo uccide a coltellate 29enne e tenta il suicidio

Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'uomo avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È accaduto in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i medici del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.