Cronaca
nel quartiere Gorla

Milano, lite in casa: uomo uccide a coltellate 29enne e tenta il suicidio

A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo. La vittima aveva intenzione di interrompere la loro relazione

15 Ott 2025 - 01:58
Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'uomo avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È accaduto in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i medici del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. 

La polizia scientifica ha eseguito i rilievi all'interno dell'appartamento. Secondo una prima ricostruzione tra la vittima e il 52enne, entrambi italiani, ci sarebbe stata una relazione. La 29enne aveva però intenzione di lasciarlo. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall'uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola.

