Uccide a colpi di pistola l'ex moglie e poi si barrica in un bar nel Pescarese, arrestato

L'omicidio è avvenuto in strada davanti ad alcuni passanti. L'uomo ha usato una pistola che risulterebbe rubata a un agente della polizia penitenziaria nel 2011. Sul posto, per soccorrere la donna, sono giunti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I due erano separati da diversi anni.