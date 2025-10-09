Logo Tgcom24
Uccide a colpi di pistola l'ex moglie e poi si barrica in un bar nel Pescarese, arrestato

L'uomo, un 69enne pluripregiudicato, avrebbe utilizzato una pistola rubata a un agente della polizia penitenziaria nel 2011

09 Ott 2025 - 19:56
© Carabinieri

A Lettomanoppello, Comune in provincia di Pescara, una donna di 66 anni sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dall'ex marito, Antonio Mancini. L'uomo, un 69enne pluripregiudicato del posto, dopo essersi allontanato dal luogo del delitto, si è barricato in un bar di Turrivalignani, paesino a circa quattro chilometri dal luogo dell'omicidio. Da lì avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all'impazzata contro un'auto parcheggiata, senza ferire nessuno. Subito dopo si sarebbe seduto a terra, consentendo ai carabinieri di intervenire per arrestarlo, approfittando di un attimo di distrazione. 

L'omicidio è avvenuto in strada davanti ad alcuni passanti. L'uomo ha usato una pistola che risulterebbe rubata a un agente della polizia penitenziaria nel 2011. Sul posto, per soccorrere la donna, sono giunti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I due erano separati da diversi anni.

