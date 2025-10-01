Duplice omicidio Benevento, i vicini: "Liti e urla in quella casa" ma mai nessuna denuncia

Non c'erano denunce legate alla famiglia di Salvatore Ocone, l'agricoltore di 58 anni che avrebbe ucciso la moglie e il figlio e ridotto in fin di vita la figlia 16enne. Ma tra gli abitanti di Paupisi (Benevento), tra chi conosceva quella coppia e i ragazzi, c'è chi sussurra che forse questa tragedia poteva essere evitata, chi parla delle urla che spesso si sentivano provenire da quella casa, una villetta a due piani in frazione Frasso. E chi ricorda la depressione che qualche tempo fa aveva colpito il 58enne. Sembrava che l'uomo si fosse ripreso ed era stata proprio Elisa ad aiutarlo a uscire da quella brutta malattia, lei che si occupava della casa e dei figli e che a volte aiutava anche il marito nel lavoro dei campi.