Sara Campanella, i messaggi di Stefano Argentino con la madre dopo il delitto: "Quel colpo è fatale e l'ho preso in pieno il punto"

"Morning News" mostra la chat inviata il 31 marzo 2025
© Da video
"È morta, hanno mandato le condoglianze. Te l'avevo detto. Quel colpo è fatale è l'ho preso in pieno il punto". "Morning News" mostra le chat inviate il 31 marzo 2025 da Stefano Argentino alla madre dopo il femminicidio di Sara Campanella.
I legali della famiglia di Sara Campanella, hanno depositato alla Procura di Messina una denuncia nei confronti di Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, omicida reo confesso che si è suicidato nel carcere di Gazzi (Messina) per i reati di favoreggiamento e di concorso morale. Questi messaggi sono stati allegati alla querela: secondo i legali della famiglia Campanella, Daniela Santoro dopo l'omicidio avrebbe anche aiutato il figlio a fuggire e a nascondersi.
Il programma di Canale 5 ha poi mostrato un altro messaggio, stavolta scritto su un bigliettino di carta, della madre di Stefano Argentino e diretto all'altro figlio, Salvo, fratello di Stefano: "Sono la mamma, il mio cellulare è fuori uso. Mi sono sentita male, per qualche giorno ho bisogno di stare da sola per cercare di riprendermi. Tu stai sereno, non ti preoccupare ci vediamo presto", si legge nel documento.
