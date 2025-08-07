Lo Stato risarcirà per il suicidio di Argentino, niente ai genitori di Sara Campanella: il triste paradosso della legge

Stefano Argentino, 27 anni, si è tolto la vita impiccandosi in cella, poche settimane prima dell'avvio del processo per omicidio volontario. La sua morte ha colto di sorpresa l'amministrazione penitenziaria: il giovane era stato in precedenza sottoposto a sorveglianza speciale per rischio suicidario, misura poi revocata nonostante i segnali allarmanti. Il suo legale, l'avvocato Giuseppe Cultrera, ha dichiarato: "L'unica responsabilità è da attribuire allo Stato, che non ha accolto la nostra richiesta di una perizia psichiatrica". Una dichiarazione che, al di là del suo valore difensivo, potrebbe anticipare una formale azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, alla luce delle normative vigenti in tema di tutela della salute dei detenuti. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. La salma è stata sequestrata e verrà effettuata l'autopsia per accertare eventuali responsabilità del personale penitenziario.