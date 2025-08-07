Suicidio di Stefano Argentino, il legale: "L'unica responsabilità è dello Stato"

Il 27enne si è ucciso nel carcere di Gazzi: era stato sottoposto ad attenta sorveglianza, revocata 15 giorni fa, perché dai primi giorni della sua detenzione aveva manifestato intenti suicidi. Poi dopo colloqui con psicologi e terapeuti la sua situazione era migliorata, aveva anche ripreso a mangiare dopo un periodo di rifiuto del cibo, ed era tornato a un regime carcerario ordinario in cella con altri detenuti. Sull'accaduto ha aperto un'inchiesta la Procura di Messina. "Avevo chiesto una perizia psichiatrica perché avevo compreso Stefano e i suoi problemi. Mi ero fatto portavoce degli stessi fuori dal carcere e il gip me l'ha negata. Avrebbe potuto salvare almeno una delle due vite, invece lo Stato dovrà sentirsi responsabile del misfatto", aggiunge l'avvocato Cultrera.