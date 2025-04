Omicidio Sara Campanella, lettera di scuse dei genitori di Stefano Argentino: "Da nostro figlio un gesto inspiegabile"

Una lettera per mostrare il loro dolore per "l'inspiegabile gesto compiuto da nostro figlio". È quella scritta dai genitori di Stefano Argentino, Il 27enne accusato di aver ucciso a coltellate, in strada a Messina, la 22enne Sara Campanella. La lettera è stata inviata dal legale dell'uomo, reoconfesso, al suo collega con la preghiera di farla recapitarla alla famiglia della vittima. "Non vogliamo leggere nulla", così i genitori di Sara. Per loro infatti, ha spiegato l'avvocato Concetta La Torre, le scuse, non solo tardive, sarebbero anche non sentite e fatte come "atto dovuto".