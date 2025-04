Il killer di Sara Campanella è scappato nella casa vacanze dei genitori, i pm: "Qualcuno l'ha aiutato" | Il legale rinuncia alla difesa

Ha ucciso Sara Campanella e poi è scappato nella casa vacanza gestita dai genitori a Noto, 180 km di distanza dal luogo del delitto, a Messina. Lì Stefano Argentino si è nascosto per poche ore, fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno arrestato e portato in carcere per omicidio. Sono state le amiche della 22enne, insieme con le testimonianze e le immagini delle videocamere di sorveglianza, a indicare ai militari di Messina il luogo dove probabilmente il killer si era rifugiato dopo il brutale assassinio. Dopo aver accoltellato Sara, il 27enne si è messo in macchina e ha guidato fino al bed and breakfast di famiglia. Proprio la sua famiglia aveva chiesto all'avvocato Raffaele Leone di assistere il giovane nella difesa, ma il legale ha rinunciato all'incarico.