Omicidio Sara Campanella, Stefano Argentino: "Quel giorno ero fuori di testa"

Dopo i genitori, anche Stefano Argentino ha inviato un messaggio alla famiglia di Sara Campanella, la 22enne universitaria uccisa a coltellate per strada a Messina. "Più rifletto, da solo con me stesso, più arrivo a una e una sola conclusione: quel giorno ero fuori di testa. Un uomo razionale non può spingersi a tanto. Ho sempre sognato di costruire qualcosa con Sara, e invece ho compiuto il gesto peggiore che si possa rivolgere a una persona, a una donna", le parole del 27enne siracusano, collega di università della vittima e reoconfesso, affidate al suo legale Giuseppe Cultrera.