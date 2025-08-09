Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
si è tolto la vita mercoledì

Suicidio in carcere reo confesso omicidio Sara Campanella, 7 indagati

09 Ago 2025 - 13:27
© Tgcom24

© Tgcom24

Ci sono sette indagati per la morte di Stefano Argentino, il ragazzo, reo confesso dell'omicidio della collega di Università Sara Campanella, che si è suicidato in carcere, a Messina, mercoledì mattina. La procura della città dello stretto ha notificato sette avvisi di garanzia in vista dell'autopsia sul corpo del ragazzo. Il 12 agosto il pm conferirà l'incarico al proprio consulente e gli indagati potranno nominare i propri tecnici che assisteranno agli esami autoptici, atti irripetibili. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri