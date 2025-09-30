Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

L'omicidio è avvenuto in strada, sotto gli occhi dei residenti. La donna, 49 anni, è morta sul colpo. L'uomo è in fuga, ricercato dai carabinieri
Una tragedia ha sconvolto il comune di Paupisi, in provincia di Benevento. Un uomo ha ucciso la moglie colpendola ripetutamente con una pietra in strada, davanti ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena e dato subito l'allarme. La vittima, una donna di 49 anni, è deceduta sul colpo. L'aggressore, invece, si è dato alla fuga ed è ora ricercato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale e il comando provinciale per i rilievi e le prime indagini. L'episodio ha scosso profondamente la piccola comunità sannita, che conta poco più di un migliaio di abitanti.
Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra marito e moglie sarebbe esplosa improvvisamente nella mattinata, nei pressi dell'abitazione della coppia situata in contrada Frasso. Al culmine del confronto, l'uomo avrebbe raccolto una grossa pietra e l'avrebbe scagliata contro la donna, colpendola più volte fino a causarne la morte. L'aggressione, avvenuta in piena strada, è stata notata da diversi residenti che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Dopo il delitto, l'uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.
Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Paupisi e i militari del comando provinciale di Benevento. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Secondo quanto trapelato, la scena avrebbe suscitato panico e sgomento tra chi si trovava in strada. Sono in corso verifiche per acquisire eventuali immagini da telecamere di videosorveglianza della zona, con l'obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica e tracciare la fuga dell'uomo. Al momento, l'omicida risulta ancora ricercato e l'area è stata setacciata da diverse pattuglie.
La vittima aveva 49 anni e viveva a Paupisi con il marito. Secondo quanto emerso da fonti locali, la coppia era nota per rapporti conflittuali e liti frequenti che, in più occasioni, avrebbero attirato l'attenzione dei vicini. Le tensioni domestiche sembrerebbero essere all'origine della violenta escalation di questa mattina, anche se il movente preciso resta da accertare. La procura di Benevento ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e seguirà da vicino le indagini, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire il passato recente della coppia e valutare eventuali precedenti denunce o episodi di violenza.
Il femminicidio ha scosso la comunità di Paupisi, un piccolo comune di poco più di mille abitanti immerso tra colline, vigneti e uliveti del Sannio beneventano. In paese regna lo sgomento: la notizia si è diffusa rapidamente e molti residenti si sono radunati nelle strade vicine al luogo dell'aggressione. Il sindaco e le istituzioni locali hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, mentre cresce la preoccupazione per un nuovo episodio di violenza domestica finito in tragedia.
