Femminicidio a Paupisi (Benevento): uccide la moglie a colpi di pietra davanti ai passanti | Assassino in fuga

Una tragedia ha sconvolto il comune di Paupisi, in provincia di Benevento. Un uomo ha ucciso la moglie colpendola ripetutamente con una pietra in strada, davanti ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena e dato subito l'allarme. La vittima, una donna di 49 anni, è deceduta sul colpo. L'aggressore, invece, si è dato alla fuga ed è ora ricercato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale e il comando provinciale per i rilievi e le prime indagini. L'episodio ha scosso profondamente la piccola comunità sannita, che conta poco più di un migliaio di abitanti.