Omicidio Matteuzzi, la Cassazione conferma l'ergastolo per Giovanni Padovani

La 56enne fu uccisa dall'ex a calci, pugni e colpi di martello il 23 agosto 2022 sotto casa sua a Bologna
Giovanni Padovani è stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all'uomo dai giudici bolognesi. L'ex calciatore e modello 28enne, il 23 agosto 2022, uccise la 56enne sotto casa sua a Bologna con calci, pugni e colpi di martello. "Alessandra ha avuto, finalmente, giustizia. Giovanni Padovani è un assassino, persecutore, capace di intendere e di volere; ha cercato, in ogni modo, di controllarla e possederla, fino a quando lei ha deciso di ribellarsi a tutto ciò ed è stata ferocemente uccisa", è stato il commento degli avvocati della famiglia Matteuzzi, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini.
"In questo tardo pomeriggio di settembre - proseguono i legali - guardando il cielo, non si può non pensare che 'Sandra' sia lì, da qualche parte, e che starà sicuramente giocando con la sua cagnolina Venny, libera di sorridere, di essere donna".
