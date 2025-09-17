Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Condanna definitiva

Omicidio Matteuzzi, la Cassazione conferma l'ergastolo per Giovanni Padovani

La 56enne fu uccisa dall'ex a calci, pugni e colpi di martello il 23 agosto 2022 sotto casa sua a Bologna

17 Set 2025 - 18:21
© Facebook

© Facebook

Giovanni Padovani è stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all'uomo dai giudici bolognesi. L'ex calciatore e modello 28enne, il 23 agosto 2022, uccise la 56enne sotto casa sua a Bologna con calci, pugni e colpi di martello. "Alessandra ha avuto, finalmente, giustizia. Giovanni Padovani è un assassino, persecutore, capace di intendere e di volere; ha cercato, in ogni modo, di controllarla e possederla, fino a quando lei ha deciso di ribellarsi a tutto ciò ed è stata ferocemente uccisa", è stato il commento degli avvocati della famiglia Matteuzzi, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini.

Leggi anche

Omicidio Matteuzzi, Corte d'Assise: movente la vendetta, non la gelosia

Omicidio Matteuzzi, la lettera della famiglia di Alessandra: "Tre anni dal tuo femminicidio, senza ergastolo non ci sarà giustizia"

"In questo tardo pomeriggio di settembre - proseguono i legali - guardando il cielo, non si può non pensare che 'Sandra' sia lì, da qualche parte, e che starà sicuramente giocando con la sua cagnolina Venny, libera di sorridere, di essere donna". 

alessandra matteuzzi
giovanni padovani
femminicidio
bologna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema