Omicidio Matteuzzi, la Cassazione conferma l'ergastolo per Giovanni Padovani

Giovanni Padovani è stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all'uomo dai giudici bolognesi. L'ex calciatore e modello 28enne, il 23 agosto 2022, uccise la 56enne sotto casa sua a Bologna con calci, pugni e colpi di martello. "Alessandra ha avuto, finalmente, giustizia. Giovanni Padovani è un assassino, persecutore, capace di intendere e di volere; ha cercato, in ogni modo, di controllarla e possederla, fino a quando lei ha deciso di ribellarsi a tutto ciò ed è stata ferocemente uccisa", è stato il commento degli avvocati della famiglia Matteuzzi, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini.