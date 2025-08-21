Omicidio Matteuzzi, la lettera della famiglia di Alessandra: "Tre anni dal tuo femminicidio, senza ergastolo non ci sarà giustizia"

Il 17 settembre la Cassazione emetterà la sentenza sul caso di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa il 23 agosto 2022 sotto casa sua a Bologna con calci, pugni, martellate e colpi di panchina. In appello è stato confermato l'ergastolo all'ex compagno Giovanni Padovani. In occasione dell'anniversario del femminicidio, la famiglia della vittima ha scritto e pubblicato una lettera: "Cara Sandra, sono passati tre anni dalla tua scomparsa. Una terribile morte che ti ha strappato alla vita e all'amore dei tuoi cari. Un atroce femminicidio che ha ferito tutta la città di Bologna e tutta Italia".