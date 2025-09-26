Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda al gip: "Ho fatto la scelta sbagliata"

Non ha scelto il silenzio, ma ha deciso di continuare a parlare. Emanuele Ragnedda, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, ha fornito nuove dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, Marcella Pinna. "È la scelta peggiore che ho fatto. Mi dispiace per lei, per i suoi familiari e per la delusione data ai miei" ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio di due ore, che si è svolto nel pomeriggio alla presenza del procuratore Gregorio Capasso e della pm Noemi Nencini. Al termine è stato confermato il fermo: l'imprenditore resta detenuto nel carcere di Nuchis.