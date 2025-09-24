Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore del vino fermato mentre tenta la fuga: ha confessato l'omicidio in caserma

Emanuele Ragnedda è un imprenditore conosciuto nel settore enologico sardo. Figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, è legato alla storica cantina Capichera, punto di riferimento nel panorama vinicolo della Gallura. Negli ultimi anni ha avviato un proprio progetto imprenditoriale con l'azienda Conca Entosa, specializzata nella produzione di Vermentino. Uno dei vini di punta, il "Disco Volante", è stato descritto come il "bianco più costoso d'Italia", con bottiglie vendute anche a 1.800 euro. La figura di Ragnedda è molto nota localmente. L'arresto ha destato grande clamore nella comunità, sia per il suo profilo pubblico sia per le circostanze ancora poco chiare del presunto delitto.