Donna scomparsa in Gallura: due indagati per omicidio e occultamento di cadavere

I due avrebbero trascorso la serata con la donna, prima della sua scomparsa
Svolte nelle indagini per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. Per la vicenda sono due le persone indagate. Un uomo è accusato dalla Procura di Tempio Pausania con l'ipotesi di omicidio, mentre un altro è indagato per occultamento di cadavere. Entrambi sono stati sentiti dai carabinieri. I due avrebbero trascorso la serata con la donna, prima della sua scomparsa. Il corpo non è stato ancora trovato e le ricerche proseguono senza sosta.
A dare l'allarme, sporgere denuncia di scomparsa e mettere in moto la macchina delle ricerche erano stati i familiari di Cinzia Pinna. La sorella ha lanciato anche vari appelli sui profili social. Volontari della Protezione civile, Carabinieri e i vigili del fuoco di Arzachena, insieme con l'Unità di Comando Avanzato di Sassari, da giorni con le unità cinofile e con i droni stanno setacciando la zona dell'agro di Palau e nella zona di Capo Ferro a Porto Cervo.
