Cronaca
si cerca ancora il corpo

Donna scomparsa in Gallura: due indagati per omicidio e occultamento di cadavere

I due avrebbero trascorso la serata con la donna, prima della sua scomparsa

23 Set 2025 - 22:22
© Facebook

© Facebook

Svolte nelle indagini per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. Per la vicenda sono due le persone indagate. Un uomo è accusato dalla Procura di Tempio Pausania con l'ipotesi di omicidio, mentre un altro è indagato per occultamento di cadavere. Entrambi sono stati sentiti dai carabinieri. I due avrebbero trascorso la serata con la donna, prima della sua scomparsa. Il corpo non è stato ancora trovato e le ricerche proseguono senza sosta. 

L'allarme dato dalla famiglia

 A dare l'allarme, sporgere denuncia di scomparsa e mettere in moto la macchina delle ricerche erano stati i familiari di Cinzia Pinna. La sorella ha lanciato anche vari appelli sui profili social. Volontari della Protezione civile, Carabinieri e i vigili del fuoco di Arzachena, insieme con l'Unità di Comando Avanzato di Sassari, da giorni con le unità cinofile e con i droni stanno setacciando la zona dell'agro di Palau e nella zona di Capo Ferro a Porto Cervo. 

