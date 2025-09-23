Donna scomparsa in Gallura: due indagati per omicidio e occultamento di cadavere

Svolte nelle indagini per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre a Palau, in Gallura. Per la vicenda sono due le persone indagate. Un uomo è accusato dalla Procura di Tempio Pausania con l'ipotesi di omicidio, mentre un altro è indagato per occultamento di cadavere. Entrambi sono stati sentiti dai carabinieri. I due avrebbero trascorso la serata con la donna, prima della sua scomparsa. Il corpo non è stato ancora trovato e le ricerche proseguono senza sosta.