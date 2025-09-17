Logo Tgcom24
DOPO L'ALLARME DELLA FAMIGLIA

Torino, la studentessa di 20 anni scomparsa da due giorni posta un video: "Sto bene"

Della giovane non si avevano notizie da lunedì mattina. Ritorna con un messaggio via social: "Sono con il mio fidanzato"

17 Set 2025 - 19:26
© Ansa

© Ansa

E' riapparsa con un video diffuso sui social la 20enne di Torino di cui da due giorni si erano perse le tracce. La giovane ha postato alcune immagini dicendo: "Sto bene, sono con il mio fidanzato". La sua famiglia aveva lanciato diversi appelli denunciando la sua scomparsa e dando notizie dettagliate sugli abiti che indossava al momento della scomparsa. 

Il video postato via social

 Uscendo di casa lunedì, la ragazza aveva detto alla madre che andava all'esame di un'amica e da quel momento non ha più dato sue notizie. Fino ad ora, quando è comparso un suo video via social. "Per chi non avesse visto le notizie di Torino nelle ultime 48 ore, io sono la persona scomparsa - dice -. Volevo fare questo video e metterlo su tutte le piattaforme per precisare che sto bene, sono tranquilla e non mi è successo niente". Spiega quindi di trovarsi con il fidanzato: "Ci conosciamo da più di anni, non da pochi mesi".

