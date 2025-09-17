Torino, la studentessa di 20 anni scomparsa da due giorni posta un video: "Sto bene"

Uscendo di casa lunedì, la ragazza aveva detto alla madre che andava all'esame di un'amica e da quel momento non ha più dato sue notizie. Fino ad ora, quando è comparso un suo video via social. "Per chi non avesse visto le notizie di Torino nelle ultime 48 ore, io sono la persona scomparsa - dice -. Volevo fare questo video e metterlo su tutte le piattaforme per precisare che sto bene, sono tranquilla e non mi è successo niente". Spiega quindi di trovarsi con il fidanzato: "Ci conosciamo da più di anni, non da pochi mesi".