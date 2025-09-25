Omicidio Cinzia Pinna, parla l’amica che l'ha vista al locale: "Era agitata, voleva restare"

La collega, Donnette, è stata tra le ultime persone ad aver visto viva Cinzia Pinna. Secondo quanto riferito nell'intervista, le due avevano terminato il turno alle 23 presso il ristorante dell'hotel. Si erano poi ritrovate al wine bar "Bianco e Rosso" di Palau, un locale frequentato da giovani e personale stagionale. "Cinzia era sola, aveva una birra in mano ed era agitata. Mi sembrava alterata, gridava", racconta Donnette. La collega ha spiegato che aveva provato a convincerla a tornare nella loro stanza, dove dormivano insieme, ma Cinzia aveva insistito per restare fuori. "Le dissi: andiamo via che domani si lavora, ma lei volle restare lì davanti", ha aggiunto. Il giorno seguente, la giovane non si è presentata al lavoro. "Non era nel letto al mattino e non rispondeva al telefono. Aveva già passato una notte fuori qualche giorno prima, ma questa volta non è più tornata", conclude l'amica.