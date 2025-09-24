Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore del settore vini intercettato mentre tenta la fuga e portato in caserma

Secondo fonti investigative, il provvedimento a carico di Ragnedda è stato eseguito dopo che l'uomo ha tentato di lasciare la Sardegna via mare. Il 41enne, noto imprenditore del settore vinicolo, è stato bloccato al porto di Palau dalla Guardia costiera e dai carabinieri. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro di un casolare di proprietà di Ragnedda, situato nelle campagne tra Arzachena e Palau. Lunedì, i carabinieri del Ris di Cagliari hanno effettuato accertamenti irripetibili all'interno dell'edificio, alla ricerca di tracce biologiche o altri indizi utili. Sotto sequestro anche i terreni circostanti, alcuni veicoli e l'intera azienda vinicola Conca Entosa. Al momento gli esiti degli esami non sono stati resi noti.