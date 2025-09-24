Cinzia Pinna, parla un’amica: “Aveva avuto un litigio in un locale”

A "Dentro la notizia" una donna racconta di più su quanto si diceva a Palau il giorno della scomparsa della 33enne: "Non sappiamo se la persona in questione (quella a tirare la bottiglia, ndr) era stata una ragazza o qualcun altro". La donna, intercettata dal programma di Canale 5 poco prima della notizia del ritrovamento del corpo, aggiunge: "Tutto, diciamo, ha portato a pensare che se fosse stata la ragazza, giustificava il fatto che si stesse nascondendo magari per paura di essere arrestata o di una rivalsa. Era una persona simpatica, estroversa e tranquilla. Cosa mi è rimasto di lei? La sua risata, era contagiosa".