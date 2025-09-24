Logo Tgcom24
Cinzia Pinna, parla un’amica: “Aveva avuto un litigio in un locale”

La testimonianza a "Dentro la notizia": "Si pensava che si stesse nascondendo"

24 Set 2025 - 17:59
© Da video

© Da video

"Si sentiva questa voce per Palau che c'era stata questa colluttazione in un locale, in cui una persona aveva lanciato una bottiglia". Sono le parole di un'amica di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa lo scorso 11 settembre a Palau e il cui corpo è stato ritrovato all'interno di un terreno di proprietà di Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino, fermato dai carabinieri mentre tentava di fuggire in barca.

L'uomo, portato in caserma per essere sentito dai militari, ha confessato l'omicidio della donna. Ci sarebbe anche un giovane di 26 anni originario di Milano indagato e accusato di occultamento di cadavere. Ragnedda è stato fermato dai carabinieri del Comando Provinciale di Sassari: probabilmente aveva preparato la barca per allontanarsi.

Il racconto

 A "Dentro la notizia" una donna racconta di più su quanto si diceva a Palau il giorno della scomparsa della 33enne: "Non sappiamo se la persona in questione (quella a tirare la bottiglia, ndr) era stata una ragazza o qualcun altro". La donna, intercettata dal programma di Canale 5 poco prima della notizia del ritrovamento del corpo, aggiunge: "Tutto, diciamo, ha portato a pensare che se fosse stata la ragazza, giustificava il fatto che si stesse nascondendo magari per paura di essere arrestata o di una rivalsa. Era una persona simpatica, estroversa e tranquilla. Cosa mi è rimasto di lei? La sua risata, era contagiosa".

omicidio

