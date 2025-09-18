Omicidio Ilaria Sula, la Procura sulla madre di Samson: "Aiutò il figlio a ripulire litri di sangue"

Avrebbe ripulito la stanza in cui è avvenuto l’omicidio, commesso dal figlio, eliminando il sangue con stracci e detergenti. È quanto emerge dall’inchiesta sull’omicidio di Ilaria Sula, la 22enne uccisa lo scorso 26 marzo a Roma. La madre di Mark Samson avrebbe contribuito, con lucidità e freddezza, a far sparire le tracce del delitto dal pavimento della camera da letto del 23enne.