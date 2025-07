Ilaria Sula, l'ex fidanzato disse agli amici: "O torna con me o la uccido"

La confessione - In una confessione shock, resa al pubblico ministero e alla gip Antonella Minnuni, Samson aveva ripercorso l'orrore del femminicidio commesso con lucidità e freddezza: "Le ho dato due coltellate da dietro, con il coltello che avevamo utilizzato per tagliare la mortadella. Ilaria non si è accorta di nulla, ha gridato poco". Poi: "L'ho messa in due sacchi che avevo in cucina. Piano piano, stavo realizzando cosa avevo fatto e che era un problema più grande di me. Allora mi sono ricordato di una frase che disse mio nonno prima di andarsene: 'A tutto c’è una soluzione, tranne che ai morti'".