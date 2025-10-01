Femminicidio nel Beneventano, l'uomo fermato ha ammesso gli omicidi

Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Comune di Paupisi, nel Beneventano. L'uomo ha confessato durante l'interrogatorio della notte, nella caserma dei carabinieri di Campobasso, dove era stato portato dopo essere stato fermato nelle campagne di Ferrazzano. Ocone è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.