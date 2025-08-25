Femminicidio Salerno, confessa l'ex compagno di Tina Sgarbini

"La nostra comunità è ancora sconvolta e attonita", ha detto il primo cittadino. "Non ci risultano denunce e neanche segnali di pericolo. E questo rende tutto più complicato, perché è difficile intervenire quando non ci sono evidenti motivi di criticità. La nostra comunità è vicina alla famiglia e ai tre figli di Tina (avuti da una precedente relazione, ndr) e, se necessario, predisporremo con l'Asl il massimo supporto psicologico. Bisogna pensare a questi tre ragazzi che sono rimasti, da un momento all'altro, senza la mamma".