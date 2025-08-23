Salerno, una donna di 47 anni trovata morta in casa: si cerca l'ex compagno

In segno di "rispetto e vicinanza" ai familiari della vittima, poi, la pro loco ha annullato la festa prevista per la serata, dopo la "tragedia che ha colpito la nostra comunità e che lascia tutti noi senza parole e con il cuore pesante". "La sagra - dicono gli organizzatori - è da sempre un momento di comunità e proprio per questo oggi abbiamo scelto il silenzio. Domani torneremo insieme, più uniti, per onorare la memoria e i valori che ci tengono legati".