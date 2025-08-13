Uccide la ex moglie a coltellate a La Spezia e si costituisce: aveva il divieto di avvicinamento

L'agguato in una villa dove la vittima stava lavorando come domestica, poi la fuga fino a Ceparana
Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate a La Spezia dall'ex coniuge, 57 anni, che l'ha raggiunta nell'abitazione dove la donna lavorava. Dopo averla colpita con tre coltellate l'uomo è scappato. Si è costituito dopo un'ora ai carabinieri di Ceparana, nello Spezzino.
La chiamata di emergenza dalla villetta di via Genova a La Spezia è arrivata intorno alle 11 di mercoledì mattina. La vittima stava lavorando alle pulizie della villa, insieme a un'altra donna, proprietaria dell'abitazione. All'improvviso nell'appartamento si è presentato l'ex marito, residente nella zona e già colpito da un divieto di avvicinamento.
Forse un diverbio, poi l'escalation e l'uomo ha estratto un coltello e ha colpito più volte la ex, per poi fuggire. La testimone ha chiamato il 112, arrivato con ambulanza e automedica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La fuga dell'omicida si è interrotta a Ceparana dove l'uomo, che nel frattempo si è liberato del coltello usato per uccidere la donna, si è costituito. Sul posto il magistrato e i carabinieri del comando provinciale della Spezia.
