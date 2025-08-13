Uccide la ex moglie a coltellate a La Spezia e si costituisce: aveva il divieto di avvicinamento

Forse un diverbio, poi l'escalation e l'uomo ha estratto un coltello e ha colpito più volte la ex, per poi fuggire. La testimone ha chiamato il 112, arrivato con ambulanza e automedica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La fuga dell'omicida si è interrotta a Ceparana dove l'uomo, che nel frattempo si è liberato del coltello usato per uccidere la donna, si è costituito. Sul posto il magistrato e i carabinieri del comando provinciale della Spezia.