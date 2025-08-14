Milano, 69enne trovata morta nella vasca da bagno | Le ferite sul collo e le chiavi di casa sparite, si indaga per omicidio

Nell'appartamento Silvana Damato viene trovata già senza vita. Il corpo è in bagno, immerso ma non del tutto nella vasca da bagno piena d'acqua, con il rubinetto chiuso. Dai primi esami emergono tumefazioni agli occhi e sul volto, oltre ad alcuni segni sul collo. Nessuna delle contusioni riscontrate sarebbe di per sé letale, ma la tipologia delle ferite potrebbe essere compatibile con l’intervento di una terza persona. Resta da chiarire anche il dettaglio delle chiavi. La porta era chiusa, nell'appartamento non sono emersi segni di effrazione, ma il mazzo di chiavi usato dalla vittima è sparito. In queste ore gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona e i dati del traffico telefonico. Sentiti anche gli amici con cui la donna avrebbe dovuto incontrarsi.