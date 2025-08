Simona Cinà, dall'assenza di torta e alcolici ai video rimossi: tutti i dubbi sul caso di Bagheria

Anche qualora l'ipotesi del malore venisse confermata, resterebbe comunque da chiarire come mai nessuno si sia accorto che Simona, in piscina, non si muoveva più. Nella villa affittata dai neolaureati - un immobile di lusso con vista mare da poco in vendita per un milione e 200mila euro - erano state invitate 80 persone. La giovane era senza vita in piscina, in costume, segno che stava facendo il bagno. Come raccontano i testimoni, Cinà è stata ritrovata a faccia in su, altro aspetto che escluderebbe l'annegamento. La vasca, ben illuminata, non è grande e diversi partecipanti alla festa, all'arrivo degli investigatori, erano ancora bagnati, come se fossero state in piscina fino a poco prima. "Quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti bagnati, in silenzio. Simona era una surfista e nuotava perfettamente, difficile pensare che sia affogata in una piscinetta", hanno detto i genitori.